Hawaii, sul fondale dell’oceano c’è lo ctenoforo: verde e scintillante VIDEO

ROMA – Un bagliore in fondo al mare. E la telecamera riprende a una profondità di 1931 metri uno ctenoforo.

L’animale, dal corpo trasparente e quasi interamente costituito d’acqua, è scintillante e verde. Secondo il team di esploratori, che ha pubblicato il video sul proprio sito internet, il colore verde sarebbe causato dal riflesso della luce con cui il rover ha illuminato l’animale. Le immagini sono state riprese al largo dell’arcipelago hawaiano dai ricercatori dell’Ev Nautilus, una nave che si occupa dell’esplorazione dei fondali oceanici.

Solo lo scorso gennaio i ricercatori avevano immortalato a una profondità di 1225 metri una ‘Halitrephes maasi’, una rara medusa che vive soltanto in acque molto profonde.

This bright green sea creature took the @EVNautilus crew by surprise! Take a peek into its life 6,000 feet below the surface. pic.twitter.com/In6kxZ9qAb

10 ottobre 2018