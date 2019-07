ROMA – Heidi Klum è protagonista di un incidente che si trasforma in un breve spettacolino dedicato ai fan. La gonna floreale della top model e presentatrice tedesca si strappa e lei inscena su Instagram un balletto in cui mette in mostra il lato b. I fan, decisamente contenti di tanto bel vedere, ringraziano. Il filmato poi, oltre ad Instagram, finisce anche su Youtube.

Heidi Klum aveva recentemente conquistato i media di tutto il mondo dopo aver mostrato il suo nuovo marito. Si tratta di Tom Kaulitz, il leader dei Tokyo Hotel. Ora la supermodella tedesca ha nuovamente guadagnato l’attenzione dei principali siti di gossip pubblicando questo post decisamente fuori dalle righe.

La gonna si è strappata proprio all’altezza del sedere. Non è la prima volta che l’attrice e modella abbia un problema di questo genere. Le è già accaduto in passerella e sul red carpet. Questa volta c’è sicuramente un pizzico di malizia in più, dato che Heidi Klum ci ha voluto scherzare su. E i fan hanno gradito: il video ha infatti totalizzato quasi 2 milioni e 400mila visualizzazioni in meno di un giorno. Anche se la modella vanta la bellezza di sei milioni di follower, si tratta comunque di un numero di visualizzazioni enorme.

Fonte: Instagram ,Rds, Youtube