LONDRA – In Inghilterra si sta parlando della folle esultanza, incontenibile, di Gonzalo Higuain dopo il gol segnato al Burnley. Il Pipita subito dopo il gol del vantaggio del Chelsea si è messo a correre verso la tribuna, dove ha trovato una tifosa pronta ad abbracciarlo. In verità, come si vede nel video, la tifosa ha preso per la testa il bomber argentino e lo ha spinto sul suo seno. Più volte. Il video, ovviamente, è diventato virale. La scena non è sfuggita all’occhio attento delle telecamere diventando subito virale. (fonte YOUTUBE)