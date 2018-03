MANDU – Hillary Clinton visita l’antica città di Mandu in India a margine della presentazione del suo ultimo libro “What Happened” in cui discute della sua sconfitta elettorale. Sulla scalinata del palazzo JahaJ Maha, l’ex candidata alle presidenziali Usa scivola per ben due volte sugli scalini.

Era già successo a Londra cinque mesi fa e si era rotta il dito del piede. La Clinton ha rischiato di scivolare per ben due volte sulla scalinata e fortunatamente, in entrambi i casi, è stata sorretta con prontezza da un’assistente che ha evitato che avvenisse una rovinosa caduta.

Dopo aver rischiato la seconda volta, Hillary ha deciso di togliersi i sandali ed è scesa dai restanti gradini sana e salva.