Honduras, l’arbitro è in campo con la pistola. Per sedare una rissa scoppiata sul campo a La Jigua, Copán, Honduras occidentale, il direttore di gara l’ha tirata fuori ed ha sparato a terra, sul campo da gioco.

La partita di calcio amatoriale era andata decisamente fuori controllo. Sui social network è diventato virale il video in cui si vede l’arbitro con in mano un’arma da fuoco. Il direttore di gara avrebe tirato fuori la pistola per allontanare giocatori e tifosi che stavano contestando le sue decisioni. Secondo l’arbitro, i giocatori e i tifosi cercavano il contatto fisico.

Honduras, l’arbitro in campo con la pistola in mano

Nel video diffuso dal telegiornale honduregno TN5 di Televicentro, si vede chiaramente l’arbitro con una pistola in mano. Nella folla c’è anche chi ride e scherza: il direttore di gara fa comunque esplodere alcuni colpi di avvertimento indirizzandoli a terra.

“Con una pistola è uscito. L’arbitro porta la pistola”, si sente dire dalle persone che erano sul posto.

Brasile, arbitro poliziotto punta la pistola contro calciatore

Qualcosa di simile è accaduto in Brasile nel 2017 durante il match tra l’Oriente e l’Industrial. In campo scoppia la rissa: l’arbitro Camilo Eustáquio de Souza corre verso la panchina e fruga nella sua borsa. Poi torna in campo con una pistola che viene puntata verso un giocatore che si rifugia negli spogliatoi per paura. L’arbitro, che nella vita fa il poliziotto ha difeso il suo operato. Peccato che è stato squalificato per due anni.