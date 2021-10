Hostess Alitalia, flashmob in Campidoglio: si spogliano al grido di “noi siamo Alitalia” VIDEO

Flashmob delle hostess Alitalia in Campidoglio a Roma, la mattina di mercoledì 20 ottobre. Le hostess sono scese in piazza per protestare contro “la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all’acquisizione di Alitalia da parte di Ita Airways”.

Nel corso del sit-in le hostess si sono tolte le loro divise, simboleggiando il rifiuto di accettare tale situazione, inneggiando poi il coro: “Noi siamo Alitalia”.

Il flashmob delle hostess Alitalia in Campidoglio

“Siamo venute a esprimere innanzitutto il nostro dolore – hanno spiegato – . La solidarietà va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante”.

Alitalia addio: nasce Ita Airways

Il 15 ottobre scorso è partita ufficialmente nei cieli la grande avventura di Ita Airways, ma a terra restano ancora diversi nodi importanti da sciogliere: dai bandi di gara per manutenzione e handling al rapporto con i sindacati e conseguente contratto di lavoro al programma di fedeltà Mille Miglia.

La newco ha siglato un contratto di servizio di handling e manutenzione con Alitalia in amministrazione straordinaria, in base agli accordi con l’Ue i due rami saranno messi a gara dalla ex compagnia di bandiera e Ita Airways potrà partecipare come azionista di minoranza per la manutenzione e di maggioranza per l’handling.

Ita e i sindacati

Resta poi da ricucire il rapporto con i sindacati dopo lo scontro che si è consumato nelle ultime sei settimane sulle assunzioni e sul contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ita Airways ha applicato ai suoi 2.800 dipendenti un regolamento aziendale che “calpesta i diritti e i salari delle persone”, sostengono le sigle sindacali, chiedendo invece che venga applicato il Ccnl. “Mi rammarica non essere arrivato alla partenza di Ita Airways con un accordo fatto” con i sindacati sul contratto, “ma sono assolutamente fiducioso che i passi avanti importanti fatti negli ultimi giorni ci consentiranno di risederci presto al tavolo per la ridefinizione dell’accordo con i sindacati”, ha detto il presidente esecutivo di Ita Airways, Alfredo Altavilla, in conferenza stampa. “Che poi questo si chiami contratto nazionale di lavoro o contratto integrativo aziendale, lo vedremo a seconda di come si dipana la trattativa, ma sono assolutamente fiducioso che riusciremo a trovare” una strada, ha specificato il presidente.

Programma Mille Miglia da Alitalia a Ita

Infine, per quanto riguarda il programma fedeltà della vecchia Alitalia, il Mille Miglia, verrà venduto ma Ita non potrà partecipare alla gara, come stabilito dalla Commissione Ue. Tuttavia non è escluso che la newco possa fare una partnership con la società che eventualmente lo acquisterà. Nel frattempo Ita ha presentato il suo nuovo programma di loyalty, il cui nome è “Volare”.