MILANO – Durante la conferenza stampa che si è tenuta al termine di Milan-Olympiacos, mathc valido per l’Europa League, una delle hostess ha avuto un mancamento.

Gattuso, che in quel momento stava parlando con i giornalisti, si gira e sembra molto preoccupato per la ragazza che nel frattempo è stata soccorsa. La giovane sta bene, si è rimessa in breve tempo. Gattuso si immedesima e scherza: “Quante volte mi preoccupo di fare la stessa fine”.

Prima della partita, il tecnico rossonero aveva parlato del probabile nuovo arrivo, a gennaio e con un contratto di sei mesi, in casa Milan: “È vero che Ibrahimovic tornerà al Milan? Faccio auguri con tanto affetto a Zlatan Ibrahimovic che oggi compie 37 anni e fa ancora gol ma parlo solo dei miei giocatori. Questa domanda fatela a Leonardo, Maldini o Scaroni”.