ROMA – Due persone sono state uccise nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 agosto, lungo un’autostrada di Houston, nello Stato del Texas, da un uomo che prima avrebbe speronato la loro auto e poi – secondo testimoni – avrebbe sparato con un fucile colpendoli al petto.

Il vicecapo della polizia di Houston, Bobby Dobbins, riporta la Cnn, ha detto che sulla vettura dell’omicida c’erano due persone, di cui una armata. L’uomo armato ha continuato a sparare contro l’auto che era stata appena speronata anche quando questa – uscita di strada – rotolava giù da un pendio.

“Ad un certo punto l’auto si è fermata – ha detto Dobbins -. L’uomo si è messo davanti al veicolo ed ha sparato contro il parabrezza”. Per il momento non si conosce il movente del duplice omicidio, ma potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nel mondo della droga poiché nell’auto delle vittime è stata trovata una grande quantità di marijuana. L’assassino e il suo complice sono riusciti a fuggire ed è in corso una caccia all’uomo. A seguire il video dell’autostrada bloccata dalla polizia.

Fonte: Ansa, Youtube