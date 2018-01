ORLANDO – Hulk Hogan è un indimenticabile star del wrestling degli anni Ottanta. Ora, a 64 anni compiuti, non smette di dare spettacolo. Hogan si è infatti finto una statua di cera al museo Madame Tussauds di Orlando, in Florida.

Come mostra il filmato YouTube, i visitatori ignari di tutto, dopo un primo momento di spavento, hanno dimostrato di gradire lo scherzo e si sono avvicinati per congratularsi col baffuto lottatore di wrestling che chiunque abbia tra i 30 e i 50 anni non si può essere assolutamente dimenticato.