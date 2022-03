Hummer a due piani, con bagno e cucina: lo sfizio estremo dello sceicco arabo VIDEO

Lo sceicco degli Emirati Arabi, Hamad bin Hamdan Al Nahyan ha acquistato un Hummer alto sei metri. All’interno della mega-vettura, c’è anche una cucina e un bagno. Il mezzo mastodontico non può circolare liberamente e per spostarlo è necessario richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il modello di Hummer si chiama H1 X3 è alto 6 metri, lungo 14 e largo circa 6.

Hummer H1 X3, il modello estremo dello sceicco arabo

Hamad bin Hamdan Al Nahyan è conosciuto per la sua passione per le auto uniche, possiede una tra le collezioni di 4×4 e fuoristrada più importanti e preziose al mondo. Recentemente ha aggiunto ai suoi gioielli anche questo modello esagerato. È il più grande al mondo, realizzato su due piani: al suo interno ci sono anche la cucina e il bagno. Il nome del modello è H1 X3. Il veicolo, di cui non si conosce il valore, fa già parte oggi della collezione-museo Off Road History Museum di Al Madam.

Per uscire in strada servono le forze dell’ordine

L’Hummer è dotato di ben 4 motori alimentati a gasolio. Per ogni “uscita” in strada è necessario chiedere l’intervento degli addetti al traffico, oltre che delle Forze dell’Ordine. Un vero e proprio sfizio che lo sceicco ha voluto togliersi.