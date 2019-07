ROMA – Il motivo del suo sfogo non è chiaro. Fatto sta che una turista la cui nazionalità non è stata resa nota, ha dato di matto in bikini nella piscina dell’hotel Piscis di San Antonio, a Ibiza.

Come mostra il video che segue la donna comincia a lanciare in acqua di tutto, dai bicchieri fino alle sedie a sdraio. Altri ospiti dell’hotel assistono alla scena e, invece di fermarla, la incitano a sfogarsi e a fare ancora di peggio.

L’hotel ha fatto sapere che la donna, dopo il suo sfogo, è stata allontanata dalla struttura a due stelle con l’accusa di aver violato le regole.

Questa donna ha dunque causato dei danni all’hotel, con i dipendenti costretti a far fronte ai danni causati. Quanto accaduto non è niente però in confronto con quanto accaduto a Liverpool a gennaio. Qui, un autista di escavatori che non ha ricevuto circa 600 sterline dall’hotel Travelodge di Liverpool per cui ha eseguito dei lavori non è stato pagato. E così si è presentato all’ingresso dell’albergo ed ha distrutto la vetrata appena finita con l’escavatore.

Fonte: Youtube