ROMA – L’ultima pubblicità di Ikea è un test di gravidanza. E se sei incinta potrai beneficiare di uno sconto per l’acquisto di una culla.

Il colosso dell’arredamento ha comprato in questi giorni alcune pagine pubblicitarie su alcune riviste svedesi e ha inserito nella parte bassa della pagina un vero e proprio test di gravidanza. Basta bagnare leggermente la scritta per capire se si aspetta un bimbo o meno. Se il test è positivo si attiva una grafica che mostra lo sconto famiglia per l’acquisto di una culla.