Il buco nero della Via Lattea è circondato da bolle di gas super caldo VIDEO

Bolle di gas super caldo orbitano, velocissime, intorno a al buco nero supermassiccio, Sagittarius A*, che si trova al centro della Via Lattea, e per la prima volta permettono di gettare nuova luce sull’ambiente ancora enigmatico nel cuore della nostra galassia. Le bolle di gas viaggiano a una velocità straordinaria, circa il 30% di quella della luce, compiendo un giro completo in appena 70 minuti.

La scoperta delle bolle di gas

Sono state scoperte per caso dal telescopio Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), poco tempo dopo un lampo di raggi X proveniente proprio dal centro della Via Lattea e individuato dal telescopio spaziale Chandra della Nasa. Si riteneva, infatti, che esplosioni di energia simili fossero associate ai cosiddetti ‘punti caldi’, bolle di gas caldo che orbitano molto velocemente e vicino al buco nero. La recente scoperta supporta quindi questa idea, fornendo nuovi indizi sui meccanismi alla base del fenomeno.

Per capire la nostra galassia

“In futuro dovremmo essere in grado di tracciare questi punti caldi utilizzando le osservazioni fatte in diverse lunghezze d’onda”, commenta Ivan Marti-Vidal dell’Università spagnola di Valencia, co-autore dello studio: “Il successo di un tale sforzo – aggiunge Marti-Vidal – sarebbe una vera pietra miliare per la nostra comprensione della fisica del centro galattico“. Conclude Wielgus: “Si spera che un giorno potremo dire che sappiamo esattamente cosa accade intorno a Sagittarius A*”.