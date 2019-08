ROMA – La polizia del Cairo ha diffuso un video che mostra il momento dell‘esplosione avvenuta il 4 agosto scorso davanti al più importante ospedale oncologico della capitale egiziana.

Un’auto ha cominciato ad andare contromano davanti all’edificio dopo non essersi fermata all’alt degli agenti. Ad un certo punto l’auto scompare dalla visuale e colpisce altre auto innescando lo scoppio.

Presidente Sisi: “Non ci distruggeranno. Appello al popolo perché sostenga lotta a estremismo

Il presidente egiziano, Abdel Fattah el Sisi, durante l’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti nell’est del Paese, tornando a parlare dell’attentato terroristico di domenica sera al Cairo che ha provocato 22 morti e oltre 40 feriti ha detto: “Siamo qui per dire a coloro che tentano di distruggerci che non ci riuscirete perché Dio non lo accetta”.

Il presidente ha lanciato un appello al popolo perché sostenga il governo nella lotta all’estremismo islamico. “Noi come società dobbiamo far comprendere e proteggere i nostri figli dall’ideologia estremista. Gli Stati progrediscono per l’ordine, l’istruzione, gli sforzi, la pazienza e la costruzione, non per morte e distruzione. E noi continueremo a costruire”, ha aggiunto Sisi.

Fonte: Ansa, YouTube