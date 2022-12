Al Winter Wonderland di Hyde Park di Londra, nella serata di mercoledì è avvenuto un incidente sulle giostre. Uno dei cavi di un’attrazione locale, una specie di sfera che fa parte di una fionda gigante, ha ceduto. Due persone che erano all’interno sono rimaste a penzolare per diversi minuti prima di essere liberate senza l’intervento dei Vigili del Fuoco che nel frattempo erano giunti sul posto.

Londra, panico al Winter Wonderland di Hyde Park

Gli spettatori e coloro che si trovavano in fila aspettando il proprio turno, sono rimasti sconvolti da quanto accaduto.

Una delle due funi cede, la sfera finisce contro un traliccio

La sfera di metallo è sospesa grazie a due cavi. Uno alla volta permette alla sfera di muoversi da una parte e poi dall’altra. Ad un certo punto, uno dei due tiraggi viene meno e si scatena il panico. La capsula si schianta contro uno dei due tralicci laterali. Fortunatamente, come spiegato anche da un responsabile del parco giochi, la fune d’acciaio che sostiene la gondola Reverse Bungee (questo il nome della sfera ndr) in cui il pubblico si siede, non si è spezzato né ha ceduto in alcun modo.