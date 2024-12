Un curioso avvistamento per le strade di Roma ha catturato l’attenzione di passanti e utenti dei social media. Un bue è stato ripreso mentre passeggiava tranquillamente su un marciapiede di Roma, fermandosi di tanto in tanto per mangiare le foglie di una siepe. Le immagini, condivise su Instagram, hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando l’ilarità degli utenti.

Bue a spasso per le strade di Roma

Il video, pubblicato dal popolare profilo Instagram Welcome to Favelas, mostra il bue muoversi a pochi passi da una fermata dell’autobus, probabilmente lungo la pista ciclabile di viale Marconi, nel quadrante sud-ovest della Capitale. L’area, frequentata anche da studenti grazie alla vicinanza delle sedi universitarie di Roma Tre, è stata teatro di questa insolita scena.

Il grande animale, che potrebbe essere un bue o forse un toro, cammina placidamente nella corsia di destra del marciapiede. Ogni tanto si ferma per brucare qualche foglia dalle siepi circostanti, prima di riprendere il suo lento tragitto. Il breve video si chiude con un’inquadratura ravvicinata dell’animale, che continua la sua passeggiata senza alcun apparente disagio.

Tra nutrie e cinghiali, ora spunta anche un bue

Non è la prima volta che animali insoliti vengono avvistati per le strade di Roma. Dopo i cinghiali che popolano le periferie e le nutrie che ogni tanto fanno capolino, l’apparizione di un bue rappresenta un’aggiunta inaspettata al panorama urbano della città. La scena ha suscitato immediatamente curiosità e ironia, soprattutto considerando il periodo natalizio.

Il web si scatena: “Forse è diretto al presepe vivente”

Il video ha scatenato una pioggia di commenti, molti dei quali ironici. “Sta andando a San Pietro per il presepe vivente,” ha scritto un utente, giocando sul fatto che il bue è una delle figure simboliche della Natività. “Ma sta partita a Jumanji quando finisce?” ha aggiunto un altro, riferendosi al celebre film in cui eventi straordinari si susseguono in una città apparentemente normale. Altri hanno notato con umorismo l’inquadratura della fermata dell’autobus, scherzando: “Ao, ma quanno passa st’autobusse??”.