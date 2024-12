Il video della sabbia “magnetica” che piove dal cielo. Ecco la verità, nessun complotto

Quando piove sabbia ce ne accorgiamo sempre, per via delle nostre auto che, se parcheggiate all’aperto, le ritroviamo completamente sporche. Il fenomeno desta sempre curiosità, ma anche sospetti e teorie complottiste, come quelle legate alle scie chimiche o al cloud seeding (tecnologia usata per stimolare la pioggia). In realtà, la spiegazione è semplice e del tutto naturale, come chiarito da Riccardo Bertacco, professore di Fisica al Politecnico di Milano: la sabbia contiene particelle magnetiche.

Perché la sabbia del Sahara è magnetica?

La sabbia del Sahara è rossa perché ricca di ossidi di ferro, minerali magnetici. In particolare, materiali come l’ematite e gli idrossidi di ferro presenti nella sabbia spiegano il comportamento magnetico osservato. Questi ossidi, essendo ferromagnetici, rispondono facilmente all’attrazione di un magnete. Come spiega il professore: “Non servono teorie astruse; la spiegazione è semplice: sono particelle ricche di ferro, un materiale magnetico per definizione”.

Il magnetismo a livello atomico

Il magnetismo è un fenomeno quantistico. Negli atomi di ferro, gli elettroni hanno una proprietà chiamata spin, che agisce come una piccola calamita. Quando gli spin degli elettroni si allineano, l’atomo si comporta come un magnete. Nel ferro, questa proprietà si amplifica perché gli atomi sono organizzati in un reticolo dove gli spin sono tutti allineati, creando un macro-magnete. Nella sabbia del Sahara, i nano-cristalli di ematite funzionano in modo simile.

Utilizzare più magneti sovrapposti può amplificare l’effetto. Questo accade perché un magnete più grande o ben configurato produce un campo magnetico più intenso. I video che mostrano persone catturare sabbia magnetica con calamite dimostrano questa proprietà in modo visivo e sorprendente.

Il fascino del mistero

La curiosità attorno a questo fenomeno è naturale. “Le persone tendono a cercare spiegazioni alternative quando non comprendono del tutto un evento scientifico,” dice Bertacco. “È parte della natura umana.” Tuttavia, fenomeni come quello della sabbia magnetica hanno spiegazioni scientifiche chiare, anche se la scienza lascia spazio a misteri ancora irrisolti, come il modo in cui i piccioni viaggiatori usano il campo magnetico terrestre per orientarsi.