NAPOLI – Al termine di Napoli-Psg, match valido per il girone C della Champions League terminato 1-1, Gigi Buffon viene intervistato su Sky. L’ex portiere della Juve e della Nazionale parla del rigore subito dal Napoli: “E’ normale subire qualcosa, penso alla fine che il loro gol sia stato meritato”. A quel punto Ilaria D’Amico, la conduttrice in studio nonché compagna del portiere del PSG, difende Buffon: “Quel rigore (di Insigne, ndr) era imparabile, questo non lo dice però”.

Come spiega Oggi che pubblica il video (http://www.oggi.it/video/personaggi/2018/11/07/ilaria-damico-difende-il-fidanzato-gigi-buffon-in-diretta-tv-guarda-il-video-del-conflitto-dinteressi/) si tratta di un palese conflitto di interessi, visto che presentatrice e portiere stanno insieme ormai da diverso tempo.

Essendo però un conflitto “di cuore”, le viene perdonato. La D’Amico non riesce a tacere. Buffon resta invece impassibile: non ribatte e risponde alle domande degli altri ospiti in studio. A seguire l’azione che ha portato al rigore calciato in rete da Insigne.