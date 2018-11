ROMA – Abito nero lunghissimo a balze e lunghissimi boccoli che cadevano sulla spalla. Così Ilary Blasi si è presentata lunedì 19 novembre sul palco del Grande Fratello Vip. Un look impeccabile, come sempre, se non fosse per un piccolo dettaglio stonato: sotto il lungo strascico lady Totti indossava un paio di infradito.

A smascherarla è stato proprio il suo braccio destro, Alfonso Signorini, che a fine serata le ha sollevato la gonna fin sopra le caviglie. I piedini imbarazzati di Ilary corrono via ma ormai l’imbarazzo è conclamato. Tanto che la stessa conduttrice si è sentita in dovere di giustificarsi: “Me le sono cambiate adesso!”

La simpatica scenetta è stata rilanciata sul profilo Twitter ufficiale del Grande Fratello, con la scritta: “Noi dopo un matrimonio”. E i telespettatori hanno gradito: tanti i commenti divertiti, la maggior parte in omaggio alla Blasi e alla sua semplicità. “Ilary una di noi”.

Quella di lunedì 19 novembre è stata una puntata ricca di colpi di scena. Ivan Cattaneo è stato eliminato al televoto: era finito in nomination con Lory Del Santo, che è stata salvata dal pubblico. In nomination invece per questa settimana vanno Walter Nudo e Jane Alexander, come annunciato alla chiusura della puntata da Ilary Blasi.