ROMA – Ilary Blasi ospite di “C’è Posta per te”. “Che emozione, era tanto che non venivo qui” è la prima parola che pronuncia la moglie di Totti in studio. E il suo ritorno di certo non è passato inosservato.

La Blasi indossa una tutina bianca che mostra il generoso décolleté. E come sempre, il suo aspetto fisico ha fatto girare la testa ai suoi fan. Tra questi c’è Marco, un ragazzo a cui ha fatto una sorpresa. Il ragazzo è un romano doc che si è lasciato scappare un paio di battute decisamente piccanti.

La prima, appena Ilary lo raggiunge sul divanetto: “Sicura che non vuoi sta’ sdraiata?” (video dalla pagina Facebook di “C’è Posta per te”):