Video ironico e provocatorio di Ilary Blasi davanti al negozio Rolex, in centro a Roma, e con tanto di tag a Francesco Totti. La showgirl ha postato il video dal suo profilo Instragram, mimando anche il gesto di un furto con la mano.

Il riferimento, ovviamente, è alle accuse dell’ex marito che in una famigerata intervista l’aveva accusata di aver “svuotato la cassetta di sicurezza insieme al padre, prendendo tutti i suoi Rolex, garanzie comprese”. Nella stessa intervista l’ex capitano della Roma aveva parlato anche della sua nuova relazione con Noemi Bocchi.

E Ilary Blasi ha pensato bene di scherzarci su con questo video. Nei tag ha inserito anche Striscia la Notiza e la speaker radiofonica Francesca Manzini.

Ilary Blasi e Francesco Totti, finisce in tribunale

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai ai ferri corti: le parti non hanno trovato l’accordo e si procederà a una separazione in tribunale che vorrà dire muro contro muro. Totti contro Ilary. I rispettivi legali hanno tentato di individuare i capitoli sui quali lavorare per procedere a una separazione extragiudiziale, senza trovare la chiave corretta per evitare lo scontro in aula.

Oltre ai famosi orologi, che costituiscono solo una piccolissima parte del patrimonio da spartire, ci sono la villa di Roma, la casa a Sabaudia, diversi appartamenti e quote aziendali.