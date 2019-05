ROMA – Imad Bellhaj ha 23 anni ed è di origini marocchine. Imad vive a Tortona in provincia di Alessandria e gioca in terza categoria nell’Audax Orione.

Il ragazzo, in campo compie delle vere e proprie prodezze. Una di queste è documentata in questo video: Imad segna su un calcio di punizione. Come si vede, il giovane misura i passi dal pallone e assume, dietro la sfera, la posizione a gambe aperte proprio come fa Cristiano Ronaldo.

Bellhaj, recentemente ha firmato un contratto di sei mesi con l’Atletico River Plate di Montevideo, squadra che milita nella serie A uruguiana. In sud America l’attaccante proverà a realizzare il sogno di tutti i calciatori promettenti: abbandonare il lavoro e cominicare a vivere di calcio professionistico. Per farlo, dovrà convincere il club a farlo giocare allungando, in questo modo, il suo contratto che per il momento è alquanto breve.

Tornando alla rete, Bellhaj viene giustamente acclamato dai compagni di squadra. Il filmato è stato pubblicato su Youtube nella giornata di giovedì 9 maggio.