ROMA – Entro l’anno, nei fast food di Burger King, si potrà ordinare una polpetta sintetica. Ad annunciarlo è la stessa azienda, una delle più note tra quelle che vendono cibi veloci prodotti prevalentemente con la carne. Burger King ha testato questa carne sintetica nei suoi punti vendita ed ora parla di un successo sul mercato Usa.

L’Impossible Whopper (Whopper è il panino di punta di Burger King ndr) è di origine vegetale ed è stato prodotto da Impossible Foods, una start up californiana che ha la sua base a Redwood City, è stato servito per un mese in 59 punti vendita di St. Louis, nel Missouri, a partire dal 1 aprile, ed è stato talmente apprezzato dalla clientela che in capo a qualche mese sarà venduto anche altrove sempre negli Stati Uniti.

L’Impossible Burger è solo l’ultimo dei prodotti commercializzati negli Usa a base di carne sintetica. La concorrente Beyond Meat ne ha fatto uno simile col nome Beyond Burger che è stato distribuito in diversi punti vendita. Anche in questo caso si è trattato di un successo che ha permesso all’azienda di quotarsi in borsa. Ed anche Mc Donald’s sta valutando la vendita di una versione ”green” della polpetta, permettendo così di ridurre l’impatto sull’ambiente.

Chris Finazzo, responsabile per il Nord America della catena Burger King, ha detto che “è molto difficile distinguere l’Impossible Whopper dall’originale”. Finazzo ha aggiunto che “la carne vegetale è stata pensata per chi ama il sapore della carne ma non vuole necessariamente mangiare manzo tutti i giorni”. Insomma, olttre a giovarne l’ambiente dalla riduzione del consumo di carne ne gioverebbe anche la nostra dieta.

Grazie alla vendita su larga scala attraverso i fast food, secondo gli analisti americani il mercato dei surrogati della carne potrà cresce negli Usa, dagli attuali 4,6 miliardi di dollari del 2018 ai 6.4 miliardi del 2023.

Su YouTube, un video mostra la reazione della gente che ha provato per la prima volta questo hamburger a base di carne sintetica.

Fonte: YouTube, Repubblica