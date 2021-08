Incendi in Italia, eccolo un piromane! L’uomo che dà fuoco al campo e poi scappa VIDEO

Eccolo un piromane, uno dei tanti che ci sono e uno dei tanti responsabili degli incendi che da settimane ormai stanno devastando l’Italia. Prima la Sardegna, poi la Sicilia, la Puglia e l’Abruzzo. Tutti incendi dolosi, tutti causati da mano umana. Difficili da scovare i piromani, appiccano il fuoco in luoghi isolati e poi scappano. Ma a volte…

Il piromane incastrato dalle telecamere

In questo caso a Montesarchio, nella provincia di Benevento, un allevatore è stato arrestato dai carabinieri per incendio doloso. L’uomo infatti è stato sorpreso grazie alle telecamere nascoste che lo hanno ripreso in azione mentre appicca il fuoco alle sterpaglie e poi scappa. Ma perché un allevatore dovrebbe dare fuoco a un campo?

Semplice. Entrano in azione le diverse mafie dei terreni (boschi e pascoli), con diversi obiettivi. Allargare le proprietà dei terreni favorendo l’estensione dei proprietari recalcitranti alla vendita. Edificare dove esistono vincoli ambientali o paesaggistici. Truffare le istituzioni locali, nazionali e comunitarie. Procurare gli spazi per gli sversamenti illeciti di rifiuti di ogni tipo. Qui siamo di fronte a uno di questi caso.

In Calabria arriva l’Esercito

La Prefettura di Reggio Calabria intanto ha richiesto ed ottenuto l’intervento dell’Esercito per concorrere alle attività in corso per domare gli incendi scoppiati in diverse zone della provincia. Lo rende noto la stessa Prefettura, aggiungendo che “rappresentanti dell’Esercito parteciperanno ad un incontro operativo già nella mattinata di oggi”.