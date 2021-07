Incendi Sardegna, la pecora carbonizzata nel rogo di Montiferru (Oristano) è il simbolo della tragedia VIDEO in fondo all’articolo. La povera pecora bruciata nel rogo del Montiferru non ce l’ha fatta.

Incendi Sardegna, il dramma a Montiferru con la pecora come animale simbolo

Uno degli animali simbolo della tragedia, insieme ad un cagnolino che ha fatto da guardia la gregge sino all’ultimo rimanendo gravemente ustionato, è morta nella clinica veterinaria Duemari di Oristano dove sono stati portati alcuni animali trovati dopo il rogo nel Montiferru.

“Riceviamo segnalazioni di molti capi ustionati che aspettano solo la morte – scrivono in uno post su Facebook – Le loro condizioni sono terribili, perdono gli unghielli delle zampe, soffrono terribilmente”.

Rogo Oristanese, i “pastori senza bandiera” entrano in azione in segno di solidarietà per le comunità colpite

Una vera e propria carovana sta portando dalla zona di Ardara, nel nord Sardegna, 200 balle di fieno verso Cuglieri (Oristano) e altre 200 sono in arrivo a Scano di Montiferro. È solo uno dei convogli organizzati dal movimento “pastori senza bandiere” per dare una mano alle comunità agricole che hanno perso tutto nel gigantesco rogo di questi giorni nell’Oristanese.

“Abbiamo creato gruppi su WhatsApp e ci stiamo coordinando con i paesi interessati – dice all’ANSA Gianuario Falchi, uno dei portavoce degli allevatori che nel 2019 scesero in piazza per chiedere un equo prezzo del latte ovino -. Stasera portiamo due camion di balle a Cuglieri, mentre anche dalla zona del Campidano stanno mandando parecchi aiuti. Ma da tutta la Sardegna ci sono centinaia di mezzi che portano fieno in tutti i punti interessati dal rogo” (video YouTube).