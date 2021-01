Una brutta notizia ha svegliato questa mattina gli appassionati di moto: il Top Mountain Morocycle Museum – il museo della motocicletta situato a Passo del Rombo, al confine tra Italia e Austria – è stato distrutto in un incendio.

In fiamme il Museo della motocicletta a Passo del Rombo

Un incendio ha distrutto il museo delle motociclette sul versante austriaco di Passo del Rombo. Sono andate in fiamme 230 moto storiche. Il rogo è scoppiato questa mattina, poco prima delle ore 5. Le fiamme hanno cominciato a dilagare e, secondo i media locali, sarebbero partite proprio dal Top Mountain Crosspoint, il futuristico edificio polifunzionale che ospita anche il bellissimo museo di moto d’epoca.

Sul posto sono intervenuti un centinaio vigili del fuoco della zona, ma la moderna struttura di 3.000 mq – realizzata in gran parte in legno – era ormai in fiamme. I pompieri non hanno potuto fare altro che impedire l’espandersi del rogo. Questa sera l’incendio non era ancora completamente spento.

Il Top Mountain Motorcycle Museum Crosspoint si trova, a pochi chilometri di distanza dal valico italo-austrico di Passo del Rombo, ed era una meta molto frequentata dai innumerevoli motociclisti che durante la bella stagione percorrono la famosa strada di montagna. Passo del Rombo si trova a 2.474 metri di quota ed è aperto solo d’estate. (fonte ANSA)