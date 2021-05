Incendio Stiga di Castelfranco Veneto, a fuoco un container esterno. Evacuati i dipendenti dell’azienda VIDEO

Nella mattinata di venerdì 14 maggio un incendio è divampato in un container esterno della Stiga (ex Catelgarden) a Castelfranco Veneto.

L’azienda produce tagliaerba e motorini elettrici.

A prendere fuoco – come spiega la Tribuna di Treviso – per motivazioni in corso di ricostruzione da parte degli uffici investigativi dei vigili del fuoco, sembra siano stati dei cassoni esterni all’azienda, contenenti batterie. Le fiamme avrebbero interessato anche parte di un capannone.

Sono stati evacuati i dipendenti dell’azienda.

I vigili del fuoco arrivati sul posto per spegnere l’incendio hanno subito contattato anche l’Arpav, per eventuali misurazioni di sostanze potenzialmente nell’aria, i tecnici dell’agenzia stanno già intervenendo.

L’azienda è al lavoro con i capi reparti e il responsabile sicurezza, per capire chi abbia dato per primo l’allarme e cosa sia accaduto. “A prendere fuoco del materiale depositato nell’area vicino alla mensa” racconta un operaio addetto alla produzione, Labnine, originario del Marocco “dove si trovano olio vecchio, batterie, materiale di scarto. Ma nessuno di noi sa come sia successo, perché quando sono arrivato, c’erano già delle persone all’interno e gente fuori. Dentro adesso non si può entrare, ci hanno mandato a casa, forse torneremo lunedì”.

