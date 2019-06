Incidente evitato per pochissimo, la dashcam dell’auto riprende tutto

ROMA – Un furgoncino rosso cerca di superare un’auto e finisce per scontrarsi con altre due vetture in transito. Un’altra auto che sta viaggiando nel senso opposto evita l’incidente e riprende tutta la scena con la dashcam. La telecamera immortala il momento in cui una Citroen nera, una delle due auto coinvolte nell’incidente, si capovolge su se stessa per diverse volte. Il drammatico incidente raccontato dal Daily Mail con tanto di video è accaduto sulla A420 a Shrivenham nel Witshire inglese.

A riprendere la scena è Muhammad Pasha: la dashcam della sua auto riprende la strada su cui viaggiano delle auto. Tutto fila liscio fino al momento in cui, improvvisamente si vede arrivare un furgoncino rosso che sta viaggiando invadendo entrambe le carreggiate. Il furgone emette del fumo dato che si è appena scontrato con altre auto. Pasha prosegue il suo viaggio evitando una prima collisione e finisce per essere quasi travolto da un’auto che si sta capovolgendo diverse volte su se stessa: contro la sua auto sta infatti arrivando una Citroen nera coinvolta nell’incidente provocato dal furgoncino rosso.

Muhammad Pasha riesce miracolosamente ad evitare la collisione e si ferma sui detriti dell’auto distrutta. Anche altri automobilisti in arrivo si fermano nei pressi della Citroen che nel frattempo ha arrestato la sua corsa. Il video termina qui, con diverse persone che vanno a soccorrere le persone che si trovano all’interno della macchina rovesciata, in attesa che arrivino i soccorsi.

Fortunatamente, come scrive il Daily Mail, gli automobilisti all’interno dell’auto non hanno riportato ferite gravi. Pasha, dal canto suo ha raccontato di essersela vista davvero brutta. A Nextbase, l’automobilista ha infatti raccontato di essere rimasto in stato di choc per diverse ore anche dopo l’incidente.

Fonte: Daily Mail