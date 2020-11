Incidente Grosjean, la macchina si spezza e va a fuoco: ecco come si è salvato VIDEO

Spaventoso incidente nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Roman Grosjean va in testa coda e sbattere verso le protezioni spezzandosi e andando subito in fiamme.

Il pilota francese, grazie alla capsula di salvataggio in carbonio che lo protegge, resta illeso ed esce dalla vettura sulle sue gambe e viene portato in ambulanza al centro medico. Subito bandiera rossa con tutte le vetture tornate ai box.

“Romain ha qualche piccola ustione alle mani e alle caviglie – si legge nel tweet postato dalla Haas – ma per il resto sta bene. È con i medici in questo momento”.

“Grosjean è andato in ospedale adesso per i controlli, ha qualche problema osseo ma è cosciente. Non ho parlato con lui direttamente, ma sta bene”.

Così Gunther Steiner, team principal della Haas.

“Quando vedi un episodio come questo – continua – non c’è nulla da dire, abbiamo solo sperato avesse avuto fortuna. Non pensi a come sia successo o perché, abbiamo visto soltanto che è saltato fuori dalla macchina e vogliamo ringraziare il medico della Fia e i marshall che si sono messi in mezzo al fuoco”.

Il tweet di Lewis Hamilton

“Sono molto felice che Romain sia vivo. Wow. Il rischio che corriamo non è un gioco.

Parlo a quelli di voi là fuori che dimenticano che mettiamo in gioco la nostra vita per questo sport e per quello che amiamo fare. Ringraziamo la FIA per i passi da gigante che sono stati fatti affinché Romain si sia salvato”. (Fonti: Ansa, YouTube)