Incidente in A1, si schianta a tutta velocità contro la volante della polizia: il video

Incidente stradale ieri, 6 luglio, sull’autostrada A1 nel tratto che attraversa la provincia di Parma, in direzione Milano: una volante della polizia è stata centrata in pieno da un automobilista che non si è fermato allo stop. Illesi per miracolo gli agenti.

Schianto in A1: auto della polizia travolta a tutta velocità

Lo scontro, come si vede in un filmato circolato in rete, sarebbe avvenuto all’altezza dello svincolo tra l’A1 e l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. Gli agenti stavano gestendo la viabilità dopo un altro incidente che aveva coinvolto un tir all’altezza del chilometro 90 in direzione Nord.

Nessun ferito

I poliziotti per fortuna sono riusciti a scappare appena prima che il veicolo, una Volvo, si schiantasse contro l’auto di servizio. Nel filmato si vede il momento dell’impatto tra l’auto e la pattuglia della stradale, che è stata centrata in pieno.