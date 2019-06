ROMA – Quello che si vede in questo video è probabilmente il più ridicolo falso incidente avvenuto nella storia. Nel filmato girato su Chaper Street a Luton, nel Bedforshire inglese, si vede infatti un ragazzo vestito di nero che si sdraia sul cofano di un’auto praticamente ferma lasciandosi poi cadere a terra lentamente come se avesse ricevuto una botta dall’auto.

Il Daily Mail che pubblica il video parla di “crash for cash”, letteralmente “incidente per soldi”. Ed infatti appare chiaro che quest’uomo ci sta provando spudoratamente. Per fingere in maniera completa, una volta a terra resta sraiato qualche secondo sperando così di confondere ulteriormente le acque.

Il video è stato caricato sulla pagina Facebook “The Yorkshire Bible” ed ha ricevuto molti commenti bizzarri. L’utente Jayne Wilson, ha scritto ad esempio che l’uomo che finge l’incidente si meriterebbe un premio Oscar alla recitazione.

Cosa sia accaduto dopo non è noto. Possiamo dare per certo che l’uomo non abbia ricevuto alcun risarcimento dall’assicurazione dell’auto. Appare infatti poco credibile che qualcuno possa essere stato ingannato dalle mosse palesemente false di questo ragazzo.

Fonte: Daily Mail