Un incidente record negli Usa, di quelli mai visti e le immagini del tamponamento avvenuto in Texas sono davvero impressionanti come si vede nel video in fondo all’articolo. Ci sono almeno sei morti ed 65 feriti, con oltre 130 veicoli tra auto e camion coinvolti.

Questo è il bilancio del maxi tamponamento a catena causato dal maltempo e avvenuto nella giornata di giovedì in Texas, sulla Interstate 35, vicino a Fort Worth.. Tre dei feriti sono in condizioni critiche. L’incidente è attribuito al maltempo e alla strada completamente ghiacciata. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per estrarre dalle lamiere contorte decine di persone che erano rimaste intrappolate nei loro veicoli.

Incidente in Texas, strade di ghiaccio

Nevischio, pioggia e strade scivolose a causa del ghiaccio hanno contribuito alla collisione, secondo quanto ha dichiarato alla CNN l’agente Daniel Segura. Lo storm chaser Jason McLaughlin ha spiegato durante un’intervista a The Weather Channel che è stato proprio il ghiaccio formatosi sulla strada a portare molti conducenti e autisti a perdere il controllo dei loro veicoli, “e quando ciò è accaduto, gli altri si sono ammassati dietro di loro”. Inoltre la strada in questione è molto trafficata e anche ad alta velocità essendo una strada extraurbana.