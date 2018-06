ROMA – Un padre bacia sulla testa il suo bambino nato solo da tre giorni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] prima di abbandonarlo in una chiesa del Kerala, in India. Il 32enne temeva di essere pubblicamente umiliato per avere avuto un quarto figlio, ha poi dichiarato alla polizia che lo ha arrestato insieme alla moglie.

Il filmato dell’abbandono è stato catturato da una telecamera di sicurezza posizionata nella chiesa, trasmesso dai canali televisivi locali dello stato che si trova nel sud-est e ripreso dal Daily Mail.

Il fatto è avvenuto verso le 20.30 di giovedì scorso: dopo il ritrovamento è stata subito allertata la polizia che ha rintracciato in tempi molto brevi Britto e sua moglie Prabitha di 28 anni. I due vivono con altri tre figli nella città di Edappally: la mattina di venerdì sono stati arrestati.

Bitto, dopo l’abbandono si allontana ma non può fare a meno di girarsi per guardare indietro il piccolo che potrebbe non rivedere mai più. Secondo quanto riferito, Prabitha ha dato alla luce il bambino in ospedale prima di decidere, in accordo col marito, l‘abbandono.

La coppia ha raccontato alla polizia di aver preso questa decisione così drastica per paura di venire ridicolarizzati da amici e parenti: la coppia che ha già tre figli ora è in carcere con l’accusa di abbandono di minore di 12 anni. Il piccolo è invece in ospedale e sta bene.