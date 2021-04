India, bambino cade sui binari, il treno arriva: salvato in extremis da un ferroviere VIDEO

Salvataggio in extremis per un bambino in India: il piccolo cade sui binari con il treno in arrivo, ma per fortuna viene salvato dall’intervento di un dipendente delle ferrovie, che si lancia sui binari, lo afferra e lo mette in salvo sulla banchina della stazione, portandosi quindi al sicuro. E’ accaduto lo scorso 17 aprile alla stazione di Vangani a Mumbai.

India, bambino salvato dal treno: il dipendente eroe

Il dipendente delle ferrovie eroe, autore del salvataggio del bambino, si chiama Mayur Shelke. La scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza della stazione e rilanciata sul web.

India, bambino salvato dal treno in stazione: i ringraziamenti del ministero

A diffondere il video postandolo sul proprio account Twitter, anche il ministero indiano delle Ferrovie: “Un buon samaritano”, è scritto nel post Twitter del ministero indiano. “Alla stazione Vangani delle Ferrovie centrali l’addetto Mayur Shelkhe ha salvato la vita di un bambino appena in tempo. Ha rischiato la propria vita per salvare quella del piccolo. Rendiamo onore al suo coraggio esemplare e alla sua estrema devozione al dovere”.