Camionista non riesce a frenare al casello e travolge tre auto. Una volta superato il casello, l’uomp è sceso ed è scappato a piedi.

Camionista travolge tre auto al casello e fugge. L’uomo non è riuscito a frenare in tempo.

Accade in India: il camion in corsa non è riuscito a rallentare e si è schiantato contro tre auto al casello di Dewas, nel centro del Paese, il 19 settembre scorso.

L’urto è stato violentissimo: l’autista è poi sceso dall’automezzo ed è fuggito.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena: le persone escono dalle auto e l’uomo alla guida del camion scende e scappa via a piedi.

La polizia di Bhurasa sta indagando sull’incidente ed ha detto che i passeggeri dei veicoli, colti di sorpresa, hanno subito lievi ferite. Ovviamente l’autista del camion è ricercato.

Tir travolge auto al casello di Rondissone (Torino) e scappa

Qualcosa di simile è accaduto anche in Italia nel 2016 con conseguenze ben più tragiche. Un Tir è piombato a tutta velocità su un’auto ferma al casello di Rondissone (Torino) in entrata sulla A4 Torino-Milano e si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.

A bordo della vettura, una Fiat Idea, viaggiava un’intera famiglia: padre e madre, 50 e 39 anni, sono morti sul colpo, feriti i tre figli, di 18 mesi, 3 e 5 anni, trasportati dal 118 al Regina Margherita di Torino (fonte: Repubblica, YouTube).