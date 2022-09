Almeno 10 persone, tra cui cinque bambini, sono rimaste gravemente ferite dopo essere precipitate da un’altezza di 50 metri mentre si trovavano a bordo di una giostra. L’incidente si è verificato nella giornata di domenica 4 settembre, in India, in un luna park allestito nel distretto del Mohali. “Probabilmente c’è stato un problema tecnico”, hanno riferito ai media locali alcuni testimoni.

Incidente al luna park, giostra precipita da 50 metri

I feriti sono stati ricoverati presso il Fortis Hospital di Mohali. Almeno dieci persone, di cui tre minorenni. La maggior parte ha subito lesioni alla schiena e alla mascella, ma tutti sarebbero fuori pericolo. L’evento, denominato “London Bridge”, doveva terminare il 31 agosto, ma è stato prorogato fino all’11 settembre.

L’organizzatore ha dichiarato: “Scopriremo come è successo. Sembra che ci sia stato un problema tecnico. Anche in precedenza abbiamo organizzato diverse feste ma non è mai successo. Collaboreremo con la polizia e l’amministrazione”. Sono tutt’ora in corso le indagini della Polizia.

I video dei testimoni

In alcuni filmati si vede la piattaforma della giostra che collassa improvvisamente dopo aver subito una leggera inclinazione. Secondo i testimoni oculari, subito dopo l’incidente lo staff dell’attrazione sarebbe fuggito, inseguito dai presenti, che hanno da subito denunciato alla polizia l’assenza di misure di sicurezza adeguate. Uno dei presenti ha detto: “Abbiamo subito soccorso i feriti e siamo corsi in ospedale. Non c’era un’ambulanza, i buttafuori della festa hanno cercato di minacciarci. In seguito sono fuggiti dalla scena anche i dipendenti e gli organizzatori”.