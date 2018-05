Selfie fatale: la bimba di 10 mesi muore sul colpo

GANGANAGAR – In un centro commerciale in India una bambina di 10 mesi è morta dopo essere sfuggita alle braccia della madre [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] mentre si trovava sulla scala mobile. E’ accaduto a Ganganagar, nel Rajasthan: secondo alcuni testimoni l’incidente è accaduto a causa del desiderio da parte dei suoi genitori, di scattarsi un selfie.

A mostrarlo sono anche le immagini a circuito chiuso: la donna, con la bimba in braccio, una volta salita sulle scale mobili si è messa in posa davanti al marito pronto a scattare la foto. Proprio in quel momento, la donna ha perso l’equilibrio e la piccola che aveva in braccio sfuggita dalle braccia della mamma finendo nello spazio che separa la scala mobile dal muretto di protezione.

La bambina è precipita al piano terra tra le urla dei presenti che si sono precipitati per soccorrerla. Non c’è stato, purtroppo, niente da fare: la piccola è morta sul colpo. Per la polizia locale si è trattato di un incidente. La conferma è arrivata anche dalla famiglia della piccola, che ha deciso di rinunciare alla possibilità di compiere azioni legali nei confronti del centro commerciale.