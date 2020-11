India, avvistata e salvata una rara tartaruga gialla VIDEO

Una rara tartaruga gialla è stata avvistata e salvata nel Bengala, in India.

Secondo gli scienziati si potrebbe trattare di una tartaruga albina ma essendo il secondo ritrovamento del genere in India qualcuno inizia a pensare che si possa trattare di una vera e propria nuova specie fin qui non ancora classificata.

Debashish Sharma, ufficiale del servizio forestale indiano, ha pubblicato in queste ore le foto della rara tartaruga gialla sui social.

Sharma ha affermato che la rara tonalità del rettile potrebbe essere da attribuire a qualche “mutazione genetica o disturbo congenito dovuto all’assenza del pigmento tirosina”.

Come detto questa non è la prima volta. Non è la prima volta che una tartaruga gialla viene avvistata e salvata. La prima volta infatti avvenne sempre in India lo scorso luglio.

La tartaruga venne scoperta da un contadino del luogo che poi decise di attivare alcuni attivisti locali. Anche all’epoca si pensò che si trattasse di un esemplare albino.

Per National Geographic anche se l’albinismo è raro può colpire vari animali. L’albinismo nei mammiferi può influenzare il colore della pelliccia, della pelle e degli occhi. Nei non mammiferi, come la tartaruga, la patologia può farli apparire completamente bianchi.

Ora però, dopo il secondo avvistamento, più di qualcuno ha iniziato a pensare che si possa trattare di una vera e propria specie nuova. (Fonte: YouTube).