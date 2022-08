Un indiano sta spostando la sua casa di due piani per ricollocarla a 150 metri dalla sua posizione originaria.

Sposta la casa di 150 metri per evitare che venga abbattuta nella costruzione della nuova autostrada

Lo spostamento avviene tre centimetri alla volta. Sukhwinder Singh, un agricoltore del Punjab, 52 anni, spiega al quotidiano The Indian Express di avere preso questa decisione per evitare la demolizione. La sua casa, costruita nel 2019, si trova infatti lungo il tracciato della superstrada in costruzione che collegherà Delhi alla regione del Jammu e Kashmir.

La casa è costata 180mila euro

Singh ha detto di avere speso circa 180mila euro per costruirla. “È la mia casa dei sogni: l’ho progettata io stesso, in tutti i dettagli”, spiega. “Il governo mi ha offerto un risarcimento, ma non voglio costruire nulla da capo“. Non si sa, tuttavia, quanto costerà lo spostamento, per il quale stanno lavorando 20 operai.

L’India ha visto raramente imprese simili: nel 2017 una casa fece notizia quando venne trasferita, pezzo a pezzo, dallo stato del Kerala e ricostruita a Delhi,2.414 km più a nord.