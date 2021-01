India, uomo rischia la vita per recuperare una scarpa sui binari: il treno lo stava travolgendo (foto da VIDEO YOUTUBE)

Follia in India dove un uomo ha rischiato la vita per recuperare una scarpa sui binari. Infatti l’uomo immortalato dalle telecamere della stazione di Mumbai, ha attraversato i binari per percorrere meno strada.

E già questa è una follia. Ma poco dopo si è letteralmente superato… Infatti mentre attraversava i binari, ha perso una scarpa. Invece di sbrigarsi a salire, è tornato indietro, in tutta calma, per recuperare la calzatura che aveva perso.

India, uomo percorre i binari a due all’ora. Senza l’intervento del poliziotto sarebbe stato travolto dal treno

E’ andato talmente piano che stava per morire. Infatti mentre raccoglieva la scarpa, il treno è arrivato a tutta velocità. L’uomo è riuscito a salvarsi solamente perché si è arrampicato con l’aiuto del poliziotto che era di servizio alla stazione dei treni di Mumbai.

La bravata si è consumata il primo dell’anno. Come riporta l’Hindustan Times (con tanto di video che trovate in fondo all’articolo), un uomo bloccato su un binario è stato salvato da un poliziotto proprio mentre arrivava un treno.

India, uomo rischia di essere travolto dal treno (VIDEO YOUTUBE)

L’incidente è avvenuto alla stazione di Dahisar a Mumbai il 1 ° gennaio 2021.

L’uomo è stato sorpreso a telecamere a circuito chiuso mentre attraversava la pista a piedi.

È stato fermato sulla piattaforma da un poliziotto proprio mentre arrivava un treno. Guarda il video completo per saperne di più (video YouTube).