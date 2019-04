ROMA – L’isola di Penang nella Malesia occidentale era in una situazione di forte siccità, interrotta il 1 aprile da forti piogge. A Tanjung Bungah, un sobborgo di George Town, dopo l’acquazzone si è alzata un’enorme tromba marina che è stata filmata dai residenti.

L’enorme vortice è apparso poco prima di mezzogiorno (ora locale) ed è nata da alcuni nuvoloni molto scuri che si trovavano sopra l’isola. Fortunatamente, l’enorme tromba marina si è avvicinata alla costa prima di dissiparsi dopo aver gradualmente rallentato. Ciò ha permesso di limitare i danni alle abitazioni sulla costa. Il tutto è durato circa 40 minuti: in precedenza, su quest’isola erano state osservate trombe marine con una forza molto minore e con una durata di circa 5 minuti.

Alcuni residenti sono stati comunque toccati dalla furia del mini-tornado. Ad un residente è volato via il tetto. L’umo ha scritto in Rete di non avere più un posto dove passare la notte. Un altro residente ha raccontato di aver cercato riparo in un edificio vicino fin quando la situazione non è tornata alla normalità: “Era enorme. Vivo qui da oltre 20 anni e non ho mai visto un evento simile prima. Abbiamo temuto il peggio, ma nessuno è rimasto ferito”.

Fonte: Youtube