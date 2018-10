GIACARTA – Un aereo della compagnia indonesiana Lion Air con circa 300 persone a bordo si è schiantato subito dopo il decollo.

Il velivolo è caduto in mare a ovest di Java: nella ricerca degli eventuali superstiti in zona sono impegnati soldati, agenti di polizia e pescatori. Finora non è stato recuperato alcun corpo, né sono stati trovati superstiti.

Le autorità hanno reso noto che le acque in cui è caduto l’aereo sono profonde 30-35 metri e che i sommozzatori stanno cercando il relitto A bordo, secondo i media, c’erano 189 persone. Nelle immagini, la lunga scia di detriti, carburante e oggetti dopo l’incidente e i primi soccorsi.

Il pilota del volo Lion Air ha chiesto alla torre di controllo di poter tornare indietro dopo aver segnalato un problema tecnico: i controllori di volo hanno autorizzato il rientro, ma l’aereo è poi scomparso dai radar. Lo ha detto Sindu Rahayu, capo delle relazioni pubbliche della Direzione generale dell’aviazione civile indonesiana, secondo quanto riporta il Daily Mail.

La Bnpb, l’agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, ha specificato che sul volo c’erano 181 passeggeri, tra cui tre bambini, e sette membri dell’equipaggio. La tv indonesiana trasmette immagini di una chiazza di una lunga chiazza di benzina e un campo di detriti in mare.