Indonesia: cucciolo di squalo mutante dal volto umano. In Indonesia, un pescatore avrebbe trovato un cucciolo di squalo mutante, con le sembianze di un “volto umano”.

Sembrerebbe trattarsi proprio di una delle tante fake news in circolazione, se nel frattempo il video non fosse diventato virale. E se il Sun non ci facesse un titolo.

Indonesia: cucciolo di squalo mutante dal volto umano nella rete del pescatore

Lo squalo mutante è stato catturato con la rete a strascico da Abdullah Nuren, 48 anni, nelle acque vicino a Rote Ndao nella provincia di Nusa Tenggara.

Quando ha aperto la pancia dello squalo femmina, all’interno ha trovato tre cuccioli ed è rimasto sbalordito perché uno aveva le fattezze di un volto umano.

Occhi rotondi quasi come un personaggio dei cartoni animati e una piccola bocca. Diremmo un puffo che ha perso il blu in lavatrice (o anche un baby-incappucciato del Ku Klux Klan, se diamo retta anche a una certa repulsione estetica).

Quando il pescatore ha portato il cucciolo di squalo a casa i vicini hanno fatto ressa intorno a lui. Tutti volevano acquistarlo. Ma lui ha rifiutato qualsiasi offerta.

“La mia abitazione è affollata di persone che vogliono vedere lo squalo. “Molte vogliono comprarlo, ma lo terrò. Penso che mi porterà fortuna”.

