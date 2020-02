ROMA – I passeggeri arrivati in Indonesia con un volo proveniente da Wuhan, la città cinese da dove è partita l’epidemia del coronavirus, sono stati disinfettati con uno spray antisettico dai funzionari in tuta protettiva prima di essere portati in quarantena in una base militare sulle Isole Natuna. Dei 243 passeggeri a bordo, 237 erano indonesiani. (fonte YOUTUBE)