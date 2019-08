ROMA – In Indonesia, una donna è stata frustata brutalmente 100 volte in pubblico per aver avuto rapporti prima del matrimonio. Le immagini diffuse mostrano la ventiduenne mentre viene punita per la severa legge della Sharia.

Decine di spettatori hanno osservato la brutale punizione inflitta alla donna e al suo partner nello stadio di Lhokseumawe, nella regione di Banda Aceh. La fustigazione può essere considerata una punizione appropriata nella regione islamica indonesiana per diversi reati, tra cui il gioco d’azzardo e il consumo di alcolici.

Oltre alla ventiduenne e al suo compagno, che hanno ricevuto 100 frustate, anche un ragazzo di 19 anni è stato frustato per aver avuto rapporti prima del matrimonio. Banda Aceh è l’unica provincia in Indonesia che impone le percosse come punizione. I gruppi per i diritti umani hanno definito la fustigazione una barbarie, mentre il presidente indonesiano Joko Widodo ha chiesto di smetterla con questa pratica. Ma la punizione – basata su una rigida interpretazione regionale della Sharia – ha un ampio sostegno tra i cinque milioni di musulmani di Banda Aceh.

Fonte: Ansa, Daily Mail, YouTube