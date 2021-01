In Indonesia i terroristi hanno un loro campo di addestramento dove imparano ad uccidere i poliziotti.

A svelarlo è la stessa polizia locale attraverso la pubblicazione di alcuni video con gli allenamenti dei terroristi indonesiani.

Questi filmati sono sbucati fuori solamente dopo l’arresto di diversi terroristi indonesiani.

In Indonesia i terroristi della Jemaah Islamiyah imparano ad uccidere la polizia

In questi video, i terroristi dell’organizzazione Jemaah Islamiyah, si allenano duramente come se si dovesse preparare per una competizione di combattimento.

Ovviamente rispetto agli allenamenti tradizionali dei pugili o degli atleti di arti marziali, ci sono insegnamenti più violenti.

Infatti lo scopo finale è quello di insegnare a questi aspiranti terroristi ad uccidere più poliziotti possibili.

Indonesia, i video dei terroristi sono emersi dopo l’arresto del loro leader

Tra gli arrestati, c’è anche il leader di JI Aris Sumarsono, noto come Zulkarnaen.

Sumarsono è tra gli organizzatori degli attentati di Bali del 2002 in cui morirono 202 persone.

Come detto, questi allenamenti non servono solamente ad affinare le tecniche di combattimento ma anche per utilizzare le armi in maniera corretta.

Sempre in questi allenamenti, i terroristi imparano tutto sui rapimenti e sugli omicidi di ogni tipo.

Indonesia, l’organizzazione terroristica è collegata a al-Qaeda

L’organizzazione terroristica indonesiana è affiliata a al-Qaeda. Infatti le due organizzazioni presentano nella violenza e nelle stragi dei tratti comuni.

Negli ultimi anni, in Indonesia non si è parlato più di terrorismo ma questa organizzazione continuava gli allenamenti in totale silenzio.

Infatti i terroristi indonesiani si allenano da anni per un nuovo atto sanguinoso ma per fortuna la polizia locale li ha fermati.

Secondo quanto riportato da Ahmad Ramadhan, capo della polizia indonesiana, questi campi di allenamento per terroristi si trovavano in 12 città dell’Indonesia.

Indonesia, il video YouTube con gli allenamenti dei terroristi locali

La polizia indonesiana ha tramesso ulteriori dettagli su questi campi di allenamento per terroristi.

Intanto erano a numero chiuso. Non potevano partecipare più di 19 aspiranti alla volta. In questo modo potevano essere seguiti nei minimi dettagli.

Poi gli aspiranti terroristi dovevano avere una età tra i 19 ed i 23 anni. Infine, negli ultimi anni, sono stati formati in questa maniera circa 100 nuovi terroristi indonesiani.

Alcuni di questi nuovi terroristi sono stati mandati a combattere in Siria. La loro formazione costava all’organizzazione terroristica circa 6000 dollari al mese (fonte e video YouTube Daily News).