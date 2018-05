MERAPI – Come già accaduto nel 2010, quando un’eruzione durate tre mesi causò la morte di 353 persone, il Monte Merapi in Indonesia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] ha cominciato ad eruttare di nuovo.

La zona è molto frequentata da turisti e camperisti che, come mostra questo video, sono stati colti impreparati dalla colonna improvvisa di cenere e gas alta 5,5 chilometri. Il gruppo in fuga, faceva parte di una squadra di 160 escursionisti. Tra questi, solo otto sono rimasti leggermente feriti durante evacuazione.