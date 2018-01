REYKJAVIK – Voleva evitare di pagare un sovrapprezzo imbarcando il bagaglio e così Ryan Carney Williams, un turista britannico in partenza dall’aeroporto islandese di Reykjavik, ha pensato bene di indossare 10 t-shirt e 8 paia di pantaloni.

La trovata, però, non ha portato al risultato sperato. Il ragazzo che era in procinto di tornare a Londra con un volo della British Airways è stato arrestato. Su YouTube un video mostra come il ragazzo si è presentato all’imbarco e la discussione con gli inservienti dell’aeroporto.