LONG POND – Il pilota di IndyCar, Robert Wickens, è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto domenica 19 agosto durante la Abc Supply 500 Series che si è svolta al Pocono Raceway di Long Pond in Pennsylvania.

Un video mostra il momento in cui Wickens tenta di sorpassare un compagno finendo per decollare sulla macchina di Hunter Ray. La forza dello schianto manda in aria il veicolo che poi finisce contro la recinzione laterale. Wickens viene catapultato fuori dall’abitacolo. Il 29enne pilota canadese viene soccorso e portato in elicottero al vicino Lehigh Valley Hospital di Allentown sempre in Pennsylvania.

Secondo l’account Twitter ufficiale della IndyCar Series, il pilota era sveglio nel momento in cui è stato portato in ospedale. Un comunicato riporta che il 29enne ha subito “fratture agli arti inferiori, al braccio destro ed alla colonna vertebrale, oltre a una contusione polmonare”.

Altri due piloti coinvolti nell’incidente, Pietro Fittipaldi e James Hinchcliffe, sono stati sottoposti a radiografie effettuate presso il centro di cura della pista, per scongiurare così eventuali fratture.

La corsa è stata temporaneamente sospesa per consetire la rimozione dei detriti dalla carreggiata.