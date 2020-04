Infermieri realizzano video in ospedale, familiari dei malati non di Covid-19 li criticano

ROMA – Le famiglie dei malati non colpiti dal coronavirus ma da altre patologie, in Gran Bretagna criticano un video realizzato da alcuni infermieri britannici in cui si chiede di “non dimenticare di applaudire il Sistema Sanitario Nazionale” alle prese con la battaglia al coronavirus.

Il filmato è stato pubblicato su TikTok e ripreso dal Daily Mail. Il video ha lo scopo di rialzare il morale a chi lavora negli ospedali, alle prese con questa emergenza che ha portato ad un aumento dei tassi di mortalità. Infermieri che si trovano in prima linea e che, vista la mancanza di protezioni che sta subendo anche la Gran Bretagna, comporta l’aumento di rishio di contrarre il Covid-19 in corsia.

I familiari dei malati di cancro sono quelli che hanno protestato in maniera più vistosa. Il video, a loro parere è offensivo, una “presa in giro” del sistema sanitario verso i malati. Gli infermieri protagonisti del filamto si sono difesi dicendo di voler soltanto allietare la situazione in un periodo così stressante.

Anche l’ospedale in cui è stato girato ha voluto sottolineare che ” nessun paziente è rimasto senza cure durante la realizzazione del video”.

I familiari dei malati accusano la sanità di trascurare i loro familiari non ricoverati per Covid-19, ed accusano gli infermieri di compromettere le attrezzature durante la realizzazione di questi video.

Come riporta il Daily Mail, un utente, sui social ha scritto: “Sono seriamente arrabbiato nel vedere il personale del Sistema Sanitario Nazionale ballare e scherzare”.

“Mio fratello lavora 14 ore al giorno in un reparto di terapia intensiva a Londra per curare i pazienti con Covid-19”.

E ancora. Questo è quello che scrive un secondo paziente: “Mia sorella sta ancora eseguendo un intervento chirurgico ed è separata da suo figlio. I malati di cancro stanno ricevendo un trattamento indecoroso con le loro terapie che vengono cancellate”.

“E’ così irrispettoso realizzare video del genere in un momento in cui ci sono molti malati e molti morti. Immaginate quanto li trovi stupidi una persona che sta vedendo morire una persona cara (fonte: Daily Mail, YouTube).